نهاية حزينة.. طفل يتناول قرص الموت بالخطأ في سوهاج

انتهت حياة طفل في منتصف العقد الأول من العمر، عقب إصابته بحالة تسمم لتناوله قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بمنزل أسرته، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة:

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفل تناول قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'محمد ح.ح.ث' 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وافادت والدته المدعوة 'صفاء ا.ح.ح' 34 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ وذلك حال قيامها بوضع الاقراص بالغلال مما أدى لإصابته ووفاته، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.