رئيس جامعة سوهاج يتسلم شهادة التصنيف الدولي للأكثر استدامة

تسلم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، شهادة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة لعام ٢٠٢٣، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

والدكتور حمدي محمود حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير مركز التنمية المستدامة والمشرف العام على ملف التصنيف.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخزه بهذا التميز الغير مسبوق، حيث حصدت الجامعة المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية والإفريقية في معيار المنشآت والبنية التحتية، وكذلك قفزت ٣٥ مركزاً عالمياً لتحقيق المركز الثامن إفريقيا من بين ٤٠ جامعة مشاركة من قارة إفريقيا.

وأكد أن ماتم بذله من جهود في ملف الإستدامة أدي الى حصد هذا المركز المتميز، رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة فى التصنيف هذا العام،

وأكد النعماني على أن هذا الإنجاز يبرهن على نجاح قطاعات الجامعة في تطبيق المعايير الدولية الاستدامة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والآليات التي تؤكد مدى إلتزامها بتطبيق أهداف رؤية مصر ٢٠٤٠ للتنمية المستدامة.

والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مقدماً الشكر لفريق عمل مركز التنمية المستدامة بالجامعة، علي ما قدموه من مجهودات، والذي ساهم في تقدم اسم الجامعة محلياً وافريقيا و دولياً.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن الجامعة عملت على تطبيق العديد من برامج وأنشطة الاستدامة في كافة المجالات، ومستمرة في العمل على أن يبقى حرمها حرما نظيفاً ومحافظا على معايير الاستدامة مثل المباني المستدامة، والتقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة.

جامعة سوهاج

وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على الغطاء الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون، والحد من الضوضاء، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى التحول الرقمي في جميع المعاملات لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأشار الدكتور حمدي حسانين إلى أن نتيجة تصنيف هذا العام تم إعلانها في دبي على هامش مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات، موضحاً أن مركز التنمية المستدامة تسلم شهادة المركز الثامن إفريقيا شهادة الترتيب العالمي ٣٢٠ على مستوى ١١٨٣ جامعة عالمية.

بالإضافة الي انه ايضاً حصل كلاً من الموقع الإلكتروني الإنجليزي لمركز التنمية المستدامة والتقرير السنوي للاستدامة على ١٠٠% لأول مرة هذا العام، مقدماً شكره لإدراة الجامعة على توفيرها كل الدعم والتسهيلات اللازمة، وكذلك شكره لجميع أعضاء فريق العمل على حسن تعاونهم وجهودهم التى أدت إلى هذه النتائج المشرفة.