تزوير وغسل أموال وتهرب ضريبي.. فضيحة مدوية تضرب الدوري الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد عن فضيحة مدوية في دوري كرة القدم الإسرائيلي، بسبب تهرب مسئولين في أحد الأندية من الضرائب والتورط في جرائم تزوير وغسيل أموال.

فضيحة في الدوري الإسرائيلي

وأعلنت وزارة العدل وشرطة الاحتلال في بيان مشترك القبض على أربعة مسؤولين في أحد فرق الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم، للاشتباه في تورطهم في عمليات تزوير "ممنهجة"، وغسل أموال، واحتيال، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن رواتب اللاعبين للسلطات الضريبية على مدار أربعة مواسم.

وذكر البيان أن سلطات إنفاذ القانون صادرت عقارات وسيارات فاخرة في إطار التحقيقات، مشيراً إلى أن "حجم الجرائم" المرتكبة داخل الفريق -الذي لم يُذكر اسمه- يصل إلى عشرات الملايين من الشواكل، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال والمصادرة جاءت عقب تحقيق سري استمر لأشهر، أُجري بالتعاون مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وهو الهيئة الوطنية المسؤولة عن إدارة شؤون اللعبة.

وأضاف البيان أن "الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية" -التابعة لقسم "لاهف 433" المعني بالجرائم الكبرى في الشرطة- ستستدعي في الأيام المقبلة عشرات اللاعبين، الحاليين والسابقين في الفريق، وذلك في إطار استكمال التحقيقات.