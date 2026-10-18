هشام حنفي: انفعال ناصر منسي على معتمد جمال غير مقبول.. والأهلي صعّب المباراة على نفسه

أكد هشام حنفي أن الزمالك حقق فوزًا مهمًا على الجيش الرواندي، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مشيرًا إلى أن الأبيض يسير جنبًا إلى جنب مع الأهلي وبيراميدز على مستوى النتائج خلال الفترة الحالية.

الأهلي

وقال حنفي، عبر برنامج «ستاد المحور»، إن انفعال ناصر منسي على معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، عقب تسجيل هدفه أمام الجيش الرواندي، تصرف غير مقبول، رغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعب، موضحًا أن المدرب هو من منحه فرصة المشاركة في المباراة، وهو ما يجعله يرفض هذا التصرف مهما كانت الظروف. وأضاف أن الفوز على الجيش الرواندي، الذي وصفه بالفريق القوي، يمنح الزمالك دفعة مهمة خلال المرحلة المقبلة.

وعن الأهلي، أشار هشام حنفي إلى أن الفريق الأحمر كان قادرًا على تحقيق الفوز بفارق أكثر من هدفين، مؤكدًا أن المباراة كانت في المتناول، لكن لاعبي الأهلي هم من صعّبوا اللقاء على أنفسهم، بدلًا من حسمه بسهولة.