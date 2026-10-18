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دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر.. ردده قبل الخروج من المنزل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر.. ردده قبل الخروج من المنزل

ادعية تحصين النفس
ادعية تحصين النفس

دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر  .. يحرص كثير من المسلمين على ترديد الأدعية والأذكار في بداية يومهم، طلبًا لحفظ الله ورعايته، واستعانةً به في مواجهة متاعب الحياة ومواقفها المختلفة، إذ يمنح الدعاء القلب الطمأنينة ويعزز شعور الإنسان بالتوكل على الله في جميع أموره.

ويُعد الدعاء قبل مغادرة المنزل من الأمور التي يحرص عليها المسلم، لما يتضمنه من تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب الحفظ والتوفيق والسلامة للنفس وأفراد الأسرة من كل مكروه.

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها في الصباح بنية تحصين نفسه وأهل بيته، والتضرع إلى الله بأن يحفظهم من الشرور والابتلاءات، وأن يبارك لهم في يومهم ويرزقهم الخير والتيسير في خطواتهم، مع الحرص على أذكار الصباح والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويستحضر المسلم عند الدعاء أن الحفظ من الله وحده، وأن التوكل عليه يجمع بين الاعتماد على قدرته والأخذ بالأسباب، فيبدأ يومه بقلب مطمئن ونفس ترجو رحمة الله وحمايته.

أدعية عند مغادرة المنزل

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
اللهم اكفني شر من لا يتقيك في ولا يرحمني
اللهم اجعل لي في كل طريق بركة وفي كل خطوة سلامة
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فاحفظني وأنت خير الحافظين

أدعية تقال صباحا

اللهم اجعل صباحي مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر واكتب لي فيه سعة رزق وبركة وقت
أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
اللهم اجعل هذا الصباح نورا وظهره سرورا وعصره استبشارا ومساءه مغفرة ورحمة
اللهم سدد خطواتي ووفقني في عملي واجعل يومي عامرا بذكرك ورضاك
اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين واجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

أدعية لتحصين الأطفال عند خروجهم

بسم الله توكلت على الله
اللهم اجعلني محبوبا بين أصدقائي نافعا في مدرستي مطيعا في بيتي
يارب علمني الخير ووفقني لسماع الكلام الطيب
اللهم احفظ أمي وأبي وأعدني إليهما سالما
يارب اجعلني من الصالحين ولا تجعلني سببا في حزن أحد

هذه الأدعية سواء للكبار أو الصغار تفتح أبواب الرجاء وتحصن النفس وتمنح الإنسان شعورا بالأمان في رحلته اليومية وتذكره دوما بأن الله معه حافظ له إن هو توكل عليه حق التوكل

دعاء تحصين النفس من كل شر
دعاء تحصين النفس من كل شر اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية ، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.


آيات تحصين النفس من كل شيء
آيات تحصين النفس من كل شي أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وآية الكرسي: الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم ۚ لا تأخذه سنة ولا نوم ۚ له ما في السماوات وما في الأرض ۗ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ۚ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ۚ وسع كرسيه السماوات والأرض ۖ ولا يئوده حفظهما ۚ وهو العلي العظيم.

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