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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب على الأبناء سداد ديون والدهم بعد وفاته.. عطية لاشين يوضح

عطية لاشين
عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من مستمع يقول في رسالته: «مات والدي وعليه دين، فهل يجب علينا قضاؤه؟».

وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلًا إن فضل الوالدين على الأبناء عظيم، ولهما عند الله منزلة سامية ومكانة رفيعة، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى جعلهما سببًا لوجود الأبناء، ولولاهما لما استمرت حياتهم، ولذلك أوجب الله تعالى شكرهما بعد شكره، وطاعتهما بعد طاعته.

وأضاف أن الله عز وجل أمر الأبناء بالإحسان إلى الوالدين، فقال سبحانه وتعالى: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»، كما قال تعالى: «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ»، مؤكدًا أن البر بالوالدين لا يقتصر على حياتهما، بل يمتد إلى ما بعد وفاتهما.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سُئل عن بر الوالدين بعد موتهما، قال: «نعم، الصلاة عليهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما»، مشيرًا إلى أن قضاء الدين من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها عند وفاة الوالد المدين، وفقًا لحالته المالية وما تركه من أموال.

وفيما يتعلق بالحكم الشرعي لسداد الأبناء دين والدهم بعد وفاته، أوضح الدكتور عطية لاشين أن الأمر يتوقف على ما إذا كان الوالد قد ترك تركة أم لم يترك شيئًا، فإذا مات وعليه دين وترك مالًا، وجب سداد الدين من التركة قبل توزيعها على الورثة، لأن قضاء الدين مقدم على حقوق الورثة في المال المتروك.

واستشهد بما قرره أهل العلم من أن «لا تركة إلا بعد سداد الديون»، وبقول الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ».

وفاة الوالد دون أن يترك مالا

وأضاف أن الحالة الثانية تتمثل في وفاة الوالد دون أن يترك مالًا يمكن سداد الدين منه، وفي هذه الحالة لا يجب على الأبناء قضاء دينه من أموالهم الخاصة، وإنما يكون سداد الدين عنه أمرًا مستحبًا إذا كانت حالتهم المالية تسمح بذلك.

واستشهد الدكتور عطية لاشين بما ذكره ابن قدامة في كتاب «المغني»: «وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث، ما لم يخلف تركة يقضى بها».


 

حكم سداد دين الأب المتوفى قضاء ديون حقوق الورثة لجنة الفتوى بالأزهر بر الوالدين أحكام الميراث

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