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مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-10-2026 .. والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-10-2026 .. والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز المباريات.

وتتصدر مواجهات اليوم مباراة ريال مدريد وإشبيلية ضمن منافسات الدوري الإسباني، إلى جانب لقاء ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى عدد من المباريات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

تتواصل منافسات دوري أبطال إفريقيا بإقامة عدة مباريات، أبرزها مواجهة السويحلي والترجي، ولقاء المغرب الفاسي وأسيك ميموزا، وجاءت المواعيد كالتالي:

* إينوجو رينجرز ضد مولودية الجزائر: الساعة الرابعة عصرًا.
* اسكتلند ضد بيترو أتلتيكو: الساعة الرابعة عصرًا.
* سيداما ضد الهلال السوداني: الساعة الرابعة عصرًا.
* ويليتي ضد صن داونز: الساعة السادسة مساءً.
* حورويا ضد المريخ: الساعة السابعة مساءً.
* السويحلي ضد الترجي: الساعة الثامنة مساءً، عبر قناة الوطنية الأولى.
* تونجيث ضد كولومب: الساعة الثامنة مساءً.
* المغرب الفاسي ضد أسيك ميموزا: الساعة التاسعة مساءً، عبر قناة الرياضية المغربية.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية

تشهد بطولة كأس الكونفيدرالية إقامة عدد من المواجهات المهمة، وفق المواعيد التالية:

* توسكرتوسكر ضد سينجيدا بلاك ستارز: الساعة الثالثة عصرًا.
* ديربان سيتي ضد بورت لويس: الساعة الرابعة عصرًا.
* فيرونجا ضد بريميرو دي أوجوستو: الساعة الخامسة مساءً.
* كابوسكورب ضد مانيما يونيون: الساعة السادسة مساءً.
* بانثرز إف سي ضد اتحاد العاصمة: الساعة السادسة مساءً.
* كانيمي ووريورز ضد الرجاء المغربي: الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

* بورنموث ضد سندرلاند: الرابعة عصرًا، عبر قناة بي إن سبورتس 3.
* برايتون ضد كريستال بالاس: الرابعة عصرًا، عبر قناة بي إن سبورتس 2.
* ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد: الرابعة عصرًا، عبر قناة بي إن سبورتس 1.
* نوتنجهام فورست ضد آرسنال: السادسة والنصف مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

* أوساسونا ضد راسينج سانتاندير: الثالثة عصرًا، عبر قناة بي إن سبورتس 5.
* سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو ألافيس: الخامسة والربع مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.
* مالاجا ضد ريال سوسيداد: السابعة والنصف مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.
* ريال مدريد ضد إشبيلية: العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري التركي

* قاسم باشا ضد سامسون سبور: الواحدة والنصف ظهرًا.
* كوجالي سبور ضد جوزتيبي: الرابعة عصرًا.
* إسطنبول باشاك شهير ضد جازينتاب: السابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 6

ريال مدريد الدورى الاسبانى الدورى التركى دورى ابطال افريقيا

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