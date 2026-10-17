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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027.



 

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال بيتيس في المباراة التي يستضيفها ملعب «لا كارتوخا»، وسط طموحات كبيرة للفريق الكتالوني في مواصلة عروضه القوية والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الليجا، في ظل المنافسة على اللقب خلال الموسم الجاري.

موقف برشلونة وريال بيتيس في جدول الدوري الإسباني

يدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الثماني الماضية، ليؤكد انطلاقته القوية تحت قيادة هانز فليك، الذي يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية على المستويين المحلي والقاري.

في المقابل، يحتل ريال بيتيس المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، وتقليص الفارق في جدول الترتيب، خاصة أن المواجهة تمثل اختبارًا صعبًا للفريق أمام أحد أبرز المنافسين على لقب البطولة.

برشلونة يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان

يسعى برشلونة إلى تحقيق فوز جديد في الدوري الإسباني، ومواصلة سلسلة انتصاراته التي حققها خلال الجولات السابقة من المسابقة، بعدما نجح أيضًا في الفوز بمباراتيه السابقتين ضمن مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتكتسب مواجهة ريال بيتيس أهمية إضافية، باعتبارها الاختبار الأخير للفريق الكتالوني قبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

موقف حمزة عبد الكريم من مباراة برشلونة وريال بيتيس

يغيب اللاعب المصري حمزة عبد الكريم عن قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، بعدما تقرر عدم إدراجه ضمن قائمة الفريق الأول، على أن يشارك مع فريق الرديف في مباراته أمام أوتيبو.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتُنقل المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 1»، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني 

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