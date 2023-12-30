لأول مرة بالصعيد.. استئصال ورم بتقنية "الطباعة ثلاثية الأبعاد" بمستشفى سوهاج الجامعي|تفاصيل

كشف الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، تفاصيل استئصال ورم باستخدام تقنية "الطباعة ثلاثية الأبعاد" بمستشفى سوهاج الجامعي لأول مرة بالصعيد.





وقال “القاضي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولي المصرية”، اليوم السبت، إن هذه الحالة إحدى الحالات الحديثة للغاية التي أجرت العملية في المستشفى الجامعي، حيث كانت تعاني المريضة من ورم في الفك الأيمن، وكان الورم عميقًا، حيث استمرت الجراحة لمدة 8 ساعات.



وأضاف الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج أن تقنية "الطباعة ثلاثية الأبعاد" هي التي تحدد مدى امتداد هذا الورم، حيث تم استئصال الورم والمريضة على ما يرام حاليًا.