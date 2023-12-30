تنمية سيناء بـ18 تجمعا تنمويا و286 بئرا لخدمة 2122 أسرة| شاهد

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن سيناء شهدت اهتمامًا كبيرًا منذ تولي الرئيس السيسي في عام 2014، حيث تم الاهتمام بالنواحي الأمنية ومن ثم الاهتمام بالنواحي التنموية والتي يعد أهمها الزراعة، فالاهتمام بقطاع الزراعة يعني توفير الأمن الغذائي وفرص العمل وزيادة الصادرات الزراعية، حيث تقوم سيناء بدور مهم في هذا المجال.



وأضاف “عبد المحسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الفترة الأخيرة شهدت بناء 18 تجمعًا تنمويا زراعيا في سيناء، وهذه التجمعات على 11 ألف فدان، واستفاد منها حوالي 2122 أسرة، كما تم تجهيزها بحوالي 286 بئرا جوفيا لري هذه الأراضي.



وأشار الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة إلى أنه يتم استخدام النظم الحديثة في زراعة المحاصيل المختلفة في سيناء وعلى رأسها محصول الزيتون، مؤكدًا أنه يتم الاهتمام بإنتاج محاصيل نظيفة وعضوية.