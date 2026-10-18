مصير «شبيطة» يتحدّد في يناير .. والمدرب الأجنبي يدخل حسابات وادي دجلة

قالت الإعلامية دينا سليم، إن استقر مجلس إدارة نادي وادي دجلة على استمرار مصطفى شبيطة في منصب المدير الفني للفريق الأول حتى يناير المقبل، بعد اجتماع عُقد بحضور حسن بلتاجي، المدير الفني الجديد لقطاع كرة القدم بالنادي.

وأوضحت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن الاجتماع شهد الاتفاق على منح شبيطة فرصة حتى فترة الانتقالات الشتوية لتقييم تجربته مع الفريق، على أن يستمر حتى نهاية الموسم حال نجاحه في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

مدرب جديد

واختتمت أنه حال عدم تحقيق النتائج المنتظرة، سيبدأ حسن بلتاجي البحث عن مدير فني جديد لتولي قيادة الفريق، مع اتجاه لترجيح كفة المدرب الأجنبي لقيادة وادي دجلة خلال المرحلة المقبلة.