نجاح أول عرض تجريبي للتاكسي الطائر في الصين|شاهد

أكملت الطائرة من دون طيار المعتمدة لنقل الركاب EH216-S، والمعروفة أيضًا باسم التاكسي الطائر، بنجاح العرض التجريبي الأول للطيران التجاري في حديقة لووغانغ المركزية في مدينة هيفي بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.

ويبلغ طول الطائرة EH216-S، التي طورتها شركة EHang، وهي شركة صينية لتكنولوجيا المركبات الجوية المستقلة، 6.05 متر وارتفاعها 1.93 متر، وتبلغ سرعة طيرانها القصوى 90 كيلومترًا في الساعة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتستخدم الطائرة الطاقة الكهربائية لتقليل الأضرار البيئية، وتتميز بحجمها الصغير وحركتها القوية.

