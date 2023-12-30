الصين تعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3%

عدّلت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022، إلى 3 بالمئة، في إطار التحقق النهائي.

وأضافت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن هذا الرقم ظل ثابتا مقارنة بالحسابات الأولية.

وبحسب التعديل، فقد أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 120.4724 تريليون يوان (ما يعادل 17.01 تريليون دولار أمريكي) في 2022، بانخفاض 548.3 مليار يوان عن الحسابات الأولية.

مراحل الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين

ويمر الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين بمرحلتين من الحساب: الحساب الأولي والتحقيق النهائي، حيث يتم إجراء التحقيق النهائي على أساس البيانات الإحصائية السنوية والحسابات المالية النهائية والسجلات الإدارية للإدارات.