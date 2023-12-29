حريق هائل يلتهم مركب صيد بطور سيناء

نشب حريق هائل في مركب صيد امام قزق الكيلاني بطور سيناء مساء اليوم والتهمت النيران جميع اجزاء المركب دون وقوع إصابات.

تلقي اللواء محمد كامل العناني مدير امن جنوب سيناء بلاغ يفيد نشوب حريق في مركب صيد اسمه " الاميرة ابتسام " قبالة قزق الكيلاني بطور سيناء نتيجة ماس كهربائي .

هرعت سيارات قوات الدفاع المدني والحريق لموقع قزق الكيلاني واستطاعت إخماد الحريق قبل امتداد السنة اللهب المراكب الاخري .

قال شهود عيان إن المركب اشتعل فجاة خلال رسوه امام قزق الكيلاني ويرجح إنه ماس كهربائي .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .



حريق في مركب صيد

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