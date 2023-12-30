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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استعد للعام الجديد.. 6 نصائح مهمة للتخلص من الطاقة السلبية بالمنزل|تعرف عليها

عام 2024
عام 2024

قدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عددًا من النصائح المهمة للتخلص من الطاقة السلبية بالمنزل قبل عام 2024.

وقال “هندي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، والمذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إنه مع بداية العام الجديد يجب التحلي بعادات إيجابية ومنها الحب والاحتواء والاهتمام والمشاركة والكلمة الطيبة والاحساس الصادق والوضوح، مؤكدًا أهمية التخلص من العادات السلبية التي تجعل الحياة في المنزل عابسة وتنشر الإحباط فيه.
 

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وأضاف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية أنه يجب أيضًا مع التخلص من العادات السلبية التخلص من الأشخاص السامين والعلاقات المؤذية التي تمثل ضغط على الإنسان، لافتًا إلى أن الشخص يجب أن يركز على نفسه ويطور من أدائه في كافة مهامه الحياتية.
 

وأكد أهمية الاهتمام بترتيب المنزل للحفاظ على صحة نفسية سليمة والتخلص من كافة العادات السلوكية والمعنوية الضارة التي تؤثر على صحة الفرد سواء الجسدية أو النفسية. 

الطاقة السلبية الصحة النفسية عام 2024 العادات السلوكية توك شو صدى البلد

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