استشاري الصحة النفسية : علينا التعلم من أخطائنا قبل بداية 2024

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن نهاية عام 2023 وبدء عام 2024 يجب أن يكون بطريقة مختلفة، يجب على الإنسان أن يتعلم طريقة التعامل مع ضغوط الحياة والتعامل مع التحديات والأخطاء التي ارتكبها.

حديث عن الثقة بالنفس

وأضاف "هاني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن بعض الأشخاص قد ارتكبوا أخطاء أو تعرف على أشخاص بشكل خاطئ، ولكن يجب على الإنسان أن يغير من نفسه حتى يحافظ على نفسه.

وتابع: "لازم الإنسان يقدر قيمة نفسه، إحنا اللي بنوصل للناس فكرة قيمتنا فين، والناس بتتعامل معانا على قدر القيمة اللي إحنا عاملينها لنفسنا، ومقدار الثقة في النفس بتوصل للناس الطريقة اللي يستخدموها للتعامل معاك".

واستكمل أن يقلل الإنسان من نفسه أو يقبل بأقل ما يستحق وما إلى ذلك قد تقلل من طريقة التعامل معه، "أي إنسان في الدنيا يستحق كل حاجة حلوة، ووجودنا في الدنيا تكريم لينا، وإحنا اللي بندوس على نفسنا ونتحامل ونؤذي أنفسنا، وأظهر للناس أني بشيل ضغوط وحاجات كتير جدا، لدرجة أن البعض يقولك متقلقش ده مش بيزعل".