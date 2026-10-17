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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أرصدة تمويلات المشروعات متناهية الصغر تقترب من 75 مليار جنيه خلال 6 أشهر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن المشروعات متناهية الصغر استحوذت علي النسبة الأكبر  من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  بقيمة 74,379.1 مليار جنيه، بعدد مستفيدين نحو 3,376.9 مليون مستفيد.

وأشارت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقارير صادرة عنها خلال النصف الأول من العام الجاري، حصل "صدى البلد" إلى أن الذكور حصلت علي النصيب الأكبر من أرصدة تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنسبة 54.6 % فيما كان نصيب النساء المستفيدة من تلك التمويلات نحو 45.3 %.

وتصدر القطاع التجاري النشاطات المستحوذة علي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر فى نهاية يونيو 2026 بنحو 55.9%، وجاء القطاع الزراعي في المرتبة الثانية بنسبة 25.6%، ثم القطاع الخدمي مستحوذا علي 12.7% من قيمة التمويلات، وأخير القطاع الإنتاجي 6.5%.

الجهات المانحة للتمويلات

وجاءت الشركات في المرتبة الأولي بقائمة الجهات المانحة لتمويلات المشروعات متناهية الصغر بحصة سوقية بلغت 68.2% ثم الجمعيات والمؤسسات من الفئة (أ) بنسبة 29.22%، وجاءت بقية الحصص ضئيلة، إذ سجلت 1.23% و0.84% على التوالي.

تمويلات تجاوزت 101 مليار جنيه

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت أن أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نهاية يونيو 2026، والتي تجاوزت الـ 101 مليار جنيه مقارنة 84,781.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاءت التمويلات عبر 4400 منفذ للجهات المرخصة على مستوى الجمهورية، من شركات وجمعيات ومؤسسات.

هيئة الرقابة المالية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات متناهية الصغر الشركات النشاط التجاري

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