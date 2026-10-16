قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين
قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة
برلين تصعّد لهجتها تجاه طهران وسط تحركات أوروبية
منى زكي: أحمد حلمي هادي جدا في البيت ورسام هايل
مبعوث بوتين: صفقة الديزل بداية لحزمة مشروعات اقتصادية مع واشنطن
أطفال مصر جننوه| صحفي إسرائيلي عن فيديو رياض الأطفال احتفالا بنصر أكتوبر: كراهيتنا تبدأ من الحضانة
سعر الكتكوت يصل إلى 40 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار الدواجن خلال 45 يومًا؟
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في الرياض والمنطقة الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مساعد رئيس الرقابة المالية في لقاء تفاعلي مع المواطنين لتعميق الثقافة المالية

الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

ألقى الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، محاضرة توعوية تفاعلية في الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعميق الثقافة المالية.

جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية - اعرف تستفيد" تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي افتتح فعالياته أمس الخميس رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية.

حرصت هيئة الرقابة المالية على أن تكون المحاضرة مفتوحة أمام جميع مواطنات ومواطني الثغر من مختلف الأعمار، واتسمت بحضور كبير لاسيما من الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة والجامعات والمعاهد، والسيدات والشباب، وذلك بالتوازي مع حضورهم معرض الأنشطة الذي أقيم في إستاد الإسكندرية.

قدم الدكتور محمد عبد العزيز عرضًا تفصيليًا بلغة مبسّطة عن الأنشطة المالية غير المصرفية ومسارات الاستثمار الممتدة من سوق المال إلى التأمين إلى التمويل غير المصرفي والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه تلك الأنشطة، وكيفية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية في تحقيق عوائد من استثمارات آمنة تحت رقابة كاملة.

وركزّ في الشرح على كيفية استفادة الفئات العمرية والاقتصادية المختلفة من الأنشطة، بما في ذلك التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والآثار التنموية الإيجابية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المواطنين في السنوات الأخيرة، وتحديدًا النساء في الأماكن الأكثر احتياجًا، لتمكينهن اقتصاديًا وحمايتهن من المخاطر المختلفة.

أساسيات دخول عالم سوق رأس المال

وسلّط مساعد رئيس الهيئة الضوء على أساسيات دخول عالم سوق رأس المال، والمفاهيم الرئيسية الواجب على المستثمرين الصغار الإلمام بها قبل التداول في البورصة، والعناصر الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، بعيدًا عن التأثيرات غير المشروعة والممارسات السلبية للصفحات والمجموعات مجهولة الهوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تحدث عن أهمية صناديق الاستثمار وغيرها من القنوات الاستثمارية الآمنة والمراقَبة لتعظيم استفادة المواطنين من مدخراتهم، في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة توظيف الأموال بصورة غير مشروعة "المعروفة إعلاميًا باسم "المستريح" والتي تنتهي عادة بوقائع احتيال ونصب وإهدار لمقدرات المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز الدور التنظيمي والرقابي المحوري الذي تلعبه الهيئة في حماية المتعاملين، بما يضمن تنامي القنوات الاستثمارية باستمرار، وتوسيع الاستفادة منها لتعزيز الشمول المالي لصالح مختلف فئات المجتمع. 

وشهدت المحاضرة تفاعلًا واسعًا من الحضور، وبالأخص الأطفال والشباب والسيدات، الذين انطلقوا من المعلومات الأساسية التي ألمّوا بها إلى توجيه استفسارات وأسئلة أعمق، عن متطلبات الاستفادة من المنتجات والخدمات التأمينية والتمويلية المتاحة عبر التطبيقات الذكية، والمسارات التي ترعاها الهيئة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الأنشطة الخاضعة لرقابتها.

ويعكس مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية" بفعالياته الجماهيرية بالإسكندرية توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة وممثلي مجتمع الأعمال في المحافظات، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية بما يحقق التوازن بين دعم النمو والاستثمار، ورفع جودة الخدمات، وحماية حقوق المتعاملين، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

الرقابة المالية صناديق الاستثمار الاقتصاد القومي الأسواق المالية غير المصرفية مجتمع الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

محكمة

حبس خفير بإحدى شركات المقاولات لاتهامه بفرض إتاوات

صورة أرشيفية

قرار عاجل من النيابة.. التحقيق في بلاغ رسمي من عامل ضد زوجته بالجمع بين زوجين في الغربية

صورة أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في تصادم نصف نقل وملاكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد