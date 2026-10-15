رئيس "الرقابة المالية" يحاضر أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الإسكندرية

ضمن فعاليات مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية" الذي تقيمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالإسكندرية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، محاضرة توعوية خلال لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبدالعزيز والأستاذ محمود جبريل والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وحشد غفير من قيادات جامعة الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل اللقاء ألقى الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، رئيس الجامعة، كلمة مؤكدًا اعتزاز الجامعة بهذا التعاون وضرورة البناء عليه لترسيخ الثقافة المالية بين الطلاب وزيادة فرص العمل ومعدلات الابتكار بما يتواكب مع توجهات الدولة المصرية نحو الشمول المالي.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية اللقاءات التوعوية التي تربط المعرفة الأكاديمية بالتطورات العملية في الأسواق المالية، وتتيح للطلاب التعرف على الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي في مجالات الاستثمار والتمويل والتأمين.

وخلال المحاضرة تناول الدكتور إسلام عزام بالشرح المبسط والمفصل أنواع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الهيئة التنظيمي والرقابي وفقًا للدستور، وكيفية الاستفادة من الخدمات والمنتجات التي تُقدم في سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي خاصة للشباب والنساء، والمسارات التي ترعاها الهيئة لدعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا المالية لمواكبة تطورات الأسواق والاحتياجات المتنامية.

دعم الاقتصاد الوطني

كما استعرض التطورات التنظيمية والآليات المستحدثة بالأسواق المالية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى بعض التطورات البارزة مثل صناديق الاستثمار وأسواق الكربون.

وتحدث رئيس الهيئة عن دورها في تحقيق التوازن بين تطوير الأسواق، وتعزيز كفاءتها، وحماية حقوق المتعاملين، متناولًا آليات عمل الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وأبرز التطورات التي تشهدها الأسواق، بما في ذلك جهود تطوير الخدمات التأمينية والتمويلية لتلبية احتياجات العملاء، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.

وتطرق اللقاء إلى أهم القرارات التنظيمية الصادرة مؤخرًا عن الهيئة، والتي تستهدف رفع جودة المنتجات والخدمات المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير آليات إدارة المخاطر، وضمان حصول المتعاملين على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية واعية، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.

وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية تضافر الجهود بين الهيئة والاتحادات والجامعات والأكاديميات لنشر الثقافة المالية بين الشباب والنشء، وتعريفهم بالفرص التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على فهم آليات الادخار والاستثمار والتمويل والتأمين، ويعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة، ويدعم إسهامهم في الاقتصاد الوطني بمزيد من الأفكار والابتكارات ومشروعات ريادة الأعمال.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بالأسواق المالية، وقدرة على الاستفادة من فرص الاستثمار، اتساقًا مع "رؤية مصر ٢٠٣٠" وتوجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.