قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أقل عيار ذهب في الصاعة الآن
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك
فلسطين تدين هجوم المستوطنين على مركبات دبلوماسية لبعثات دول أوروبية شرق رام الله
الدفاع الروسية: استهداف سفينة تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا
برلمانية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وتماسك مؤسساتها
تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: مواقف المملكة العربية السعودية ومصر تاريخية
تركي آل الشيخ: هناك مستفيدون من محاولة ضرب أي تقارب سعودي مصري
الصين تدعو إلى توسيع التعاون الدولي لتطوير الطب التقليدي
وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل وقف العنف الإجرامي للمستوطنين في الضفة الغربية فورًا
السعوية والأردن يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة
الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا وانخفاض الحرارة ليلًا إلى 17 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يسلم شهادات التخرج وعقود العمل لأول دفعة من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تضم 25 طالبًا، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث سلم الوزير، بمشاركة وزير العمل حسن رداد، شهادات التخرج وعقود العمل للخريجين.

وأكد المهندس خالد هاشم أن بناء صناعة مصرية حديثة وأكثر تنافسية يرتكز في المقام الأول على العنصر البشري المؤهل، القادر على إدارة العمليات الإنتاجية بكفاءة، وتشغيل التكنولوجيا الحديثة وتطويرها، بما يحقق أقصى استفادة منها ويرفع كفاءة الصناعة المصرية.

وشهد الاحتفال حضور الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من السفراء ورجال الصناعة وممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

 تنمية الكوادر البشرية أولوية 

وأعرب وزير الصناعة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتخريج أول دفعة من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، موجهًا التهنئة للخريجين وأسرهم وإدارة المدرسة والقائمين عليها، ومتمنيًا للخريجين مستقبلًا مهنيًا ناجحًا وأن يكونوا نموذجًا مشرفًا لخريجي التعليم الفني المصري.

وأشار إلى أن المدرسة تمثل نموذجًا واعدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير التعليم الفني، وإعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية.

وأوضح هاشم أن الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أحد أهم ممكنات التنمية الصناعية، لما يؤديه من دور محوري في دعم توطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتجات والإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر البشرية ضمن أولويات استراتيجيتها، تماشيًا مع توجهات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن نجاح خطط التنمية الصناعية يتطلب توفير العمالة الفنية الماهرة والمؤهلة لتلبية احتياجات المصانع وتطوير العمليات الإنتاجية ورفع كفاءتها.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني من خلال برامج تجمع بين تنمية المهارات الأساسية والتأهيل الفني والتدريب العملي داخل المصانع، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

مدرسة أبو زعبل تقدم تخصصًا نوعيًا في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية

وأوضح وزير الصناعة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين منظومتي التعليم والصناعة، من خلال الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل بيئة إنتاجية حقيقية.

وأشار إلى أن مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية تقدم تخصصًا نوعيًا في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، والذي يحتاج إلى كوادر فنية تمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات العملية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وكفاءة التشغيل.

وأكد أن تخريج الدفعة الأولى يعكس نجاح نموذج تعليمي يربط التأهيل الفني باحتياجات الصناعة الفعلية، ويوفر للشباب فرصًا حقيقية للالتحاق بسوق العمل.

وأعرب عن تطلعه إلى التوسع في مثل هذه النماذج الناجحة، بما يدعم جهود الدولة لبناء قاعدة صناعية مصرية حديثة ترتكز على الكوادر البشرية المؤهلة والتكنولوجيا المتقدمة والإنتاج القادر على المنافسة، إلى جانب تعزيز الربط بين التعليم الفني ومتطلبات الصناعة واستحداث تخصصات تواكب احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

 مواصلة التعلم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة

ووجه وزير الصناعة رسالة إلى الخريجين، أكد خلالها أن تخرجهم لا يمثل نهاية مرحلة، بل بداية لمسيرة جديدة من العمل والتعلم واكتساب الخبرات.

ودعا الخريجين إلى مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم والحرص على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن المهارات التي اكتسبوها خلال الدراسة تمثل الأساس الذي ستُبنى عليه مسيرتهم المهنية.

الكفاءة والإنتاجية من محددات قرارات الاستثمار

وأكد هاشم أن المستثمرين المصريين والأجانب يبحثون عن العامل الذي يتمتع بالجدارة والانضباط والكفاءة والإنتاجية العالية، باعتبار العنصر البشري أحد العناصر المحددة لاتجاهات الاستثمار.

ولفت إلى أن تخريج هذه الكوادر الفنية المؤهلة سيسهم في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي ختام فعاليات الاحتفال، سلم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، شهادات التخرج وعقود العمل للطلاب الخريجين.

المدارس التطبيقية ابو زعبل الصناعة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

تخصيص بعض الليالي بالعبادة

هل يجوز تخصيص بعض الأيام والليالي بالعبادة؟.. الإفتاء توضح بالأدلة

الشيخ مشاري راشد العفاسي

الشيخ مشاري راشد العفاسي يشارك في لجنة تحكيم الموسم الثاني من «دولة التلاوة» .. صور

الدكتور شوقي علام

المنهج الشرعي لفهم السنة النبوية والاجتهاد فيها.. المفتي السابق يكشف عنه

بالصور

بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد