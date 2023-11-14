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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يقدم خدماته العلاجية والطبية للمطار الدولي|تفاصيل

صدى البلد

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج واللواء هشام حمدي النحراوي مدير مطار سوهاج الدولي بروتوكول تعاون، بهدف تقديم الرعاية الطبية والعلمية، بحضور كلاً من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب.

 

والدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد، طيار مؤمن حسن مدير مبني الركاب، وليد عبد الحفيظ رئيس قسم الأنظمة والأزمات و شريف فتح الله مسئول علاقات عامة.

وأوضح "النعماني" أن البروتوكول ينص علي أن تقوم مستشفي جامعة سوهاج الجديدة والتي قام الرئيس السيسي بافتتاحها في يناير الماضي، وتعد أكبر وأهم الصروح الطبية التعليمية بجنوب الصعيد، حيث بلغت تكلفتها نحو مليار جنيه، منها 175 مليون جنيه تكلفة الفرش الطبي للمستشفى الجديدة.

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و50 مليون جنيه تكلفة الفرش غير الطبي، بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية  لمطار سوهاج الدولي في حالة حدوث أي حوادث طارئة، مضيفاً انه المستشفي الجديد يقع بالظهير الصحراوي للمحافظة، الذى لاتتوافر به العديد من الخدمات، ما يثمن قيمة المستشفى لخدمة المجتمع العمراني بها.

وذلك إلى جانب قربها من المطار بمدينة سوهاج الجديدة، حيث تقدم خدماتها الطبية علي أعلي مستوي من الجودة وبواسطة نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في كافة المجالات الطبية.

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جامعة سوهاج

وأعرب اللواء هشام النحراوي، عن سعادته بهذا التعاون والذي يجمع لأول مرة بين مطار سوهاج الدولي والجامعة، هذا الكيان العلمي الذي يعد منارة للتثقيف والتنوير بجنوب الصعيد، مؤكداً علي ان ذلك البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي مع كافة مؤسسات الدولة التعليمية والعلمية.

وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهذه المؤسسات، مقدماً شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لجهوده ودعمه المستمر من اجل تسهيل تقديم كافة الخدمات.

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