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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه شرب سوهاج يتفقد محطات الصرف الصحي في جرجا والبلينا

صدى البلد

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه البلينا السطحية المرشحة بمركز البلينا ومحطة مياه العوامر قبلى الارتوازى بمركز جرجا.

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مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

كما تفقد عبد الغفار محطة معالجة صرف صحي جرجا ومحطة رفع صرف صحى المنطقة الصناعية ومحطة رفع صرف صحى المحاسنة بمركز جرجا.

وذلك للاطمئنان على الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات.

والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، هذا بالإضافة إلى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج البلينا مياة الشرب الصرف الصحى

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