تخصيص 7 آلاف متر لانشاء مستشفى الجراحات العامة والباطنة بجامعة سوهاج الجديدة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم تخصيص مساحة ٧ آلاف و٥٠٠ متر لتنفيذ مشروع مستشفي الجراحات العامة داخل الحرم الجامعي بمدينه سوهاج الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقطاع الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعقد الدكتور حسان النعماني، اجتماعًا مع العميد خالد حلاوة مدير مشروعات الشركة المنفذة، والدكتور أشرف هلال استشاري الشركة المنفذة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من ممثلي الشركة الوطنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفي الجراحات العامة، داخل الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة..

وأضاف "النعماني" أن الجامعة تسعي الي إنشاء تلك المستشفيات التخصيصية ، حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات الطبية الهامة الجاري إنشائها في المحافظة، وتعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات الطبية المتميزة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

جامعة سوهاج

وقال رئيس الجامعة، أن المبني سيتكون من دور أرضي وأربعة طوابق، ليسع ٣٠٠ سرير ، و٢٧ غرفة عناية مركزه، و٨ غرف عمليات، الي جانب ٢٨ ماكينه غسيل كلوي، وقسم للأشعة، و٣١ عيادة خارجية، وقسم للعلاج الطبيعي، وسيضم عدد من المعامل الطبية المتخصصة وقسم خاص بقسطرة القلب يحتوي علي ١٢ سرير رعاية قلب، و٤ غرف عمليات قسطرة قلب، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي، ودور سكني للاطباء والتمريض.

وأشار إلى أنه جاري انشاء عدد من المستشفيات الجامعية بالمدينة الطبية الخاصة بالجامعة، بمدينة سوهاج الجديدة التي تقام علي مساحة ١٧ فدانا، لتكون بمثابة مجمع طبي متكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي من أهالي الصعيد والمحافظات المجارة.