عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخصيص 7 آلاف متر لانشاء مستشفى الجراحات العامة والباطنة بجامعة سوهاج الجديدة

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم تخصيص مساحة ٧ آلاف و٥٠٠ متر لتنفيذ مشروع مستشفي الجراحات العامة داخل الحرم الجامعي بمدينه سوهاج الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقطاع الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعقد الدكتور حسان النعماني، اجتماعًا مع العميد خالد حلاوة مدير مشروعات الشركة المنفذة، والدكتور أشرف هلال استشاري الشركة المنفذة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من ممثلي الشركة الوطنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفي الجراحات العامة، داخل الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة..

وأضاف "النعماني" أن الجامعة تسعي الي إنشاء تلك المستشفيات التخصيصية ، حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات الطبية الهامة الجاري إنشائها في المحافظة، وتعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات الطبية المتميزة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج.. بدء أعمال إنشاء حديقة عامة بحي الكوثر

جامعة سوهاج

وقال رئيس الجامعة، أن المبني سيتكون من دور أرضي وأربعة طوابق، ليسع ٣٠٠ سرير ، و٢٧ غرفة عناية مركزه، و٨ غرف عمليات، الي جانب ٢٨ ماكينه غسيل كلوي، وقسم للأشعة، و٣١ عيادة خارجية، وقسم للعلاج الطبيعي، وسيضم عدد من المعامل الطبية المتخصصة وقسم خاص بقسطرة القلب يحتوي علي ١٢ سرير رعاية قلب، و٤ غرف عمليات قسطرة قلب، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي، ودور سكني للاطباء والتمريض.

وأشار إلى أنه جاري انشاء عدد من المستشفيات الجامعية بالمدينة الطبية الخاصة بالجامعة، بمدينة سوهاج الجديدة  التي تقام علي مساحة ١٧ فدانا، لتكون بمثابة مجمع طبي متكامل الخدمات الطبية  والعلاجية للمرضي من أهالي الصعيد والمحافظات المجارة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج الرئيس السيسي رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء.. تفاصيل

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

موضوعات متعلقة

طالبة بتربية سوهاج تُلقي بنفسها من الطابق الرابع بمقر الجامعة الجديد

ترشيحاتنا

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

لماذا لا نقول البسملة في سورة التوبة؟ كثيرون لا يعرفون السبب

تبدأ من مصر.. وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن جولة في الشرق الأوسط

خبير تربوي: 8 معوقات تصعب عملية اكتشاف الطلاب العباقرة في المدارس

Dubai AirShow2023.. مصر للطيران توقع اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من إيرباص

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ