تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج.. بدء أعمال إنشاء حديقة عامة بحي الكوثر

بدأت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمدينة سوهاج، برئاسة فريدة سلام، وبإشراف الدكتورة إيناس محمد علي مستشار محافظ سوهاج للتجميل والتشجير، بمتابعة أعمال إنشاء حديقة عامة بالحي على مساحة 1.5 فدان، بمحيط قرية النساجون الجديدة.

مبادرة 100 مليون شجرة

وتشمل الأعمال "إنشاء سور بكامل المساحة، ومقاعد رخام، وتركيب بلاط الانترلوك، وتقسيم مساحة الحديقة إلى أحواض زهور وأشجار"، كما تمت أعمال المتابعة والمرور على عملية إنشاء وتخطيط الحديقة الملحقة بالحى على مساحة ١٦٠٠ متر.

ويأتي إنشاء الحديقة في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بنطاق المحافظة، وتكثيف زراعة الأشجار، وإنشاء الحدائق العامة، وخلق متنفس للأهالي والمواطنين، وتنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".