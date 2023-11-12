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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة سوهاج التجارية تتبرع بمليون جنيه إعانات غذائية لأهالي قطاع غزة

قوافل مساعدات
قوافل مساعدات

قرر مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية، التبرع بمليون جنيه إعانات غذائية لقطاع غزة.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن مجلس الإدارة قرر خلال اجتماعه اليوم التبرع بمليون جنيه من الاحتياطي العام للغرفة إعانات غذائية لأشقائنا في غزة.

وأوضح أن الغرفة أرسلت طلبًا إلى وزارة التجارة والصناعة لاعتماد هذا التبرع وسيتم إيداعه في صندوق تحيا مصر.

وأشار إلى أن هذا يأتي استجابة لتوجيه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية للتبرع لإغاثة أخواتنا في غزة في ظل الحرب الضارية التي يتعرضون لها.

من جانبه قال أحمد اللبان، نائب رئيس غرفة سوهاج التجارية، إن هذا التبرع يأتي في إطار المسئولية الاجتماعية والإنسانية للغرفة لمساندة أشقاؤنا في فلسطين.

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وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة قرر التبرع  لطلاب المدارس غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية، فضلا عن توزيع حقائب مدرسية على غير القادرين.

ولفت إلى أهمية تكانف كافة المؤسسات ومنظمات الأعمال لتقليل العبء عن كاهل الأسر في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

نقص شديد في المواد الغذائية

ويواجه قطاع غزة ومناطق متفرقة من فلسطين حربًا من قبل الكيان المحتل تسببت في استشهاد أكثر من 11 ألف شخص غالبيتهم من الأطفال، كما يواجه القطاع نقص شديد في المواد الغذائية والوقود.

وأشارت الأمم المتحدة إلى ضرورة نفاذ المساعدات والمواد الإغاثية بشكل سريع إلى قطاع غزة.

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