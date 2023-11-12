القدس تتحول إلى أشباح .. مدينة السلام تعلن الحداد على ضحايا غزة.. والعالم يقاطعها وقت الحرب «شهادات من الداخل»

يبلغ عمر البلدة القديمة في مدينة القدس آلاف السنين، ويسافر الناس من جميع أنحاء العالم إلى هناك لرؤية التاريخ الممتد وأساس الأديان والإمبراطوريات، وهي المدينة التي أصبحت قبلة الجهاد الفلسطيني لتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، وتبقى هي المحور الأساسي للصراع في الشرق الأوسط، وهنا يمكن البعض يتساءل، ما حال المدينة المقدسة في ظل أجواء الحرب الحالية في قطاع غزة، وكيف أصبحت شوارعها، وهل مازال هناك زوارها يتوافدون إليها.

ويبدو أن للمدينة نصيب من اسمها، حيث يطلق عليها مدينة السلام، وكيف تكون بحالة سلام في ظل الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والدماء التي تسال من الأبرياء، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، فإن القدس اليوم، يبدو التجول في المدينة القديمة وكأنها مدينة أشباح، ففي الحي اليهودي، يتردد صدى صوتك عبر الممرات المغطاة بالحجارة والشركات المغلقة، ولها تأثير حقيقي للغاية، ووفقا لوزير السياحة الإسرائيلي، قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، كان يدخل إسرائيل حوالي 15 ألف سائح يوميا، ولكن في 30 أكتوبر، كان هناك 26 سائحًا فقط للبلاد بأكملها.

حرب نتنياهو خراب على المدينة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تعتمد العديد من المطاعم والمحلات التجارية بالقدس على التدفق المستمر للسياح لكسب رزقها، وقد ألحقت الحرب التي يشنها نتنياهو على الشعب الفلسطيني أضراراً بالغة باقتصاد القدس، فالتجول في المدينة القديمة والتحدث إلى أصحاب المتاجر يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تأثيرها على السكان المحليين، وفي جولة لمراسل الصحيفة الأمريكية داخل المدينة، ترصد واقعها، حيث يفتح مهران كريكوريان بار النبيذ الصغير والأنيق الخاص به ليكشف عن أكثر من عشرة طاولات وكراسي مكدسة على الجدران. لديه تصاريح بالحصول على 16 طاولة في الخارج وأربعة في الداخل، لكنه لم يكلف نفسه عناء وضع أكثر من عدد قليل في الآونة الأخيرة، ويقع مطعم كريكوريان في شارع مزدحم عادة في الحي الأرمني بالمدينة القديمة.

ويقول: "إن إدارة المكان تتطلب أموالاً كثيرة، وإذا كان هذا هو الوضع سيستمر، فسنبدأ في خسارة الكثير شهريًا، لهذا السبب نعيد التفكير، ونحاول التحدث مع مالك المساحة، حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الإيجار وكل شيء، كما تعلمون، حتى تعود الأمور إلى أقدامنا، إنه رجل جيد"، وكريكوريان هو أرمني من الجيل الثالث يعيش في القدس، فر أجداده إلى هنا خلال مذبحة الأرمن في العقد الأول من القرن العشرين. ويقول إن مطعمه محبوب بسبب طعامه الأرمني، وإنه يريد أن يُعرف بأنه المكان المفضل للنبيذ الأرمني أيضًا - وكان قد بدأ للتو في استيراده مع بدء الحرب، لكنه توقف لأنه لم يتمكن من تحمل تكاليفه.

زوجتي فلسطينية ولها عائلة بغزة .. الثقل العاطفي لا يطاق

ويقول كريكوريان إن الصعوبات المالية منتشرة على نطاق واسع، وأن العديد من أصدقائه عاطلون عن العمل في الوقت الحالي، ولكن الثقل العاطفي للصراع يشكل عبئا منفصلا، ولا يطاق، ويصعب تحمله، فزوجته فلسطينية ولها عائلة في غزة، يقول: "لذلك يشعر الجميع بعدم الارتياح والاكتئاب، على الأقل لا يزال لدينا منزل نذهب إليه. كما تعلمون، الأمر صعب للغاية".

أما مقهى بجالي وكو هو مطعم فلسطيني كوري يقع في الحي المسيحي في البلدة القديمة، أطلقت ناتالي بجالي اسم المطعم على اسم عائلة والدها ووالدتها، باعتبارها امرأة فلسطينية كورية، أرادت أن تشارك الطعام الذي نشأت وهي تستمتع به، ولمدة ثلاثة أشهر كانت مفتوحة – لقد فعلت ذلك، ولكن بجالي أغلقت أبوابها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ولم تفتح أبوابها منذ ذلك الحين، وتقول: "في الماضي، إذا حدث أي موقف في القدس أو في البلاد، فإن المكان الأول الذي سيتم ضربه هو على الأرجح البلدة القديمة، وكما ترون أثناء السير في المدينة، لا يوجد الكثير من الناس، وليس هناك الكثير من حركة المرور، والناس خائفون من النزول".

عقلي مع أهل غزة

ويقع مطعم بجالي بالقرب من كنيسة القيامة، والتي تعد عادةً موقعًا شهيرًا للحج بالنسبة للمسيحيين. في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الناس يتجولون داخل الكنيسة، وكانت المنطقة المحيطة بها فارغة في الغالب، وكانت مساحة هذا المطعم مملوكة لعائلة باجالي منذ عشرينيات القرن الماضي، لكنها غير متأكدة من موعد إعادة افتتاحه أو ما إذا كان سيتم إعادة افتتاحه، وتقول: "أنا ممتنة لكوني آمنًا هنا، ولكن تغيرت الأولويات الآن، فأولوياتي لم تعد من شأني بعد الآن، إلى حد ما، فعقلي في مكان آخر، مع أهل غزة".

فيما يعد متجر إيتاي ليفي أحد المتاجر الوحيدة المفتوحة في شارع الحي اليهودي، ونوافذه مبطنة بقيثارات خشبية صغيرة يصنعها يدوياً من خشب السرو، يقول ليفي وهو يمسك بهذه الآلة: "هذه تسمى كينور، إنها آلة يهودية عزف عليها الملك داود، إنها مثل قيثارة صغيرة - قيثارة ذات ثمانية أوتار"، ولقد كان مفتوحًا أيضًا لمدة ثلاثة أشهر فقط. ويقول إنه منذ الحرب، توقفت الأعمال التجارية تقريبًا، ولافتة اسم متجره مكتوبة بالعبرية، وعندما سئل عن معناها يترجم: "عمل السلام" الذي يغيب وقت الحرب"، وتابع: "نحن في حرب، فأنا يهودي، ولا أملك الكلمات لوصف الأثر العاطفي الذي خلفته هجمات 7 أكتوبر عليه، فكل يوم أتعامل مع الأمر... كل يوم يشبه مغامرة جديدة."

حمص لينا خاوي فالناس خائفون

وفقا لسكان القدس المحليين، يعتبر حمص لينا أفضل مكان للحمص في المدينة. إنه مطعم صغير الحجم، وعادةً ما يتجمع حوله جميع أنواع الأشخاص في هذا الوقت من اليوم، يملكها غالب عبد الفتاح زهدي، الذي يقف خلف منضدة صغيرة يحطم دفعة جديدة من الحمص في وعاء كبير، ويقول زهدي باللغة العربية: "الوصفة التي لدي هي التي تعلمتها من والدي". كان هذا هو متجر والده قبل أن يتولى منصبه، وقد كان مفتوحًا لمدة 35 عامًا.

ويقول إنه يُعرف أولاً بأنه مسلم، ثم عربي، ثم فلسطيني. ويقول: "جميع أنواع الأشخاص مرحب بهم هنا"، قبل أن يضيف أنه لم يكن هناك أي عمل تقريبًا في الشهر الماضي. واليوم، لا يوجد سوى عميل واحد يجلس في المتجر، ويقول زهدي إنه يعرف والده أيضًا، وعلى الرغم من عدم مرور أحد، إلا أنه يقول إنه يظل مفتوحًا للخروج من المنزل وتمضية الوقت، ويقول إن مجرد تشغيل المياه والكهرباء يكلفه المال.

وبحسب الصحيفة الأمريكية يقول غالب : "في الأسابيع الأربعة الماضية، كان لدي عدد قليل جدًا من العملاء... عدد قليل جدًا من العملاء اليهود، فالناس خائفون فقط، والحمد لله أنني بخير، ولكن كل ما يحدث حولي مزعج للغاية، يؤلمني أن أرى ذلك يحدث، لكنني بخير".