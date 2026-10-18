قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة «ضرورة» | فيديو
تحديث بطاقة التموين 2026.. طريقة مراجعة البيانات إلكترونيًا والأوراق المطلوبة
بعد اعتداء أمه عليه.. «القومي للطفولة» يوضح تفاصيل التعامل مع رضيع الجيزة
فرنسا تشتعل.. إحراق مبنى تاريخي ونهب متاجر فاخرة في احتجاجات الغلاء (فيديو)
موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري
دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى.. يزيد المال ويسد الدين ردده إلى الظهر
هيئة البث الإسرائيلية: احتجاجات للحريديم وإغلاق شارع حيوي وسط إسرائيل
وائل كفوري: أم الدنيا سند لكل العرب
الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع
ليتوانيا تطلب من السكان الاحتماء في الملاجئ بعد رصد جسم طائر مجهول
الزمالك يقرر إيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى.. وعقوبة منتظرة بعد التحقيق
بعد أمطار الإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من برودة الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وائل كفوري: أم الدنيا سند لكل العرب

وائل كفوري
وائل كفوري
يمنى عبد الظاهر

علق الفنان اللبنانى وائل كفوري على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التزام مصر بدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، مؤكدًا أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات.

وكتب وائل كفورى، عبر حسابه على منصة «إكس»: «المملكة وأم الدنيا دايمًا سند لكل العرب، الله يحمي المملكة ويبعد أي خطر عنها».

فى نفس السياق، علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التزام مصر بدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أكدت خلاله أهمية التضامن العربى والوقوف إلى جانب الأشقاء فى مواجهة التحديات.

وقالت شيرين عبدالوهاب فى منشورها: «انطلاقًا من بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأكيدًا على موقف مصر الثابت فى الوقوف إلى جانب الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، فإن هذا الموقف الشجاع يعبر عن وجدان كل مصرى يؤمن بوحدة الصف العربى وضرورة التضامن بين الأشقاء فى مواجهة التحديات».

وأضافت: «نسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يحفظ الشعب السعودى الشقيق من كل سوء».

وأكدت شيرين أن مصر والسعودية ستظلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار العربى، قائلة: «ستظل مصر والمملكة العربية السعودية، دائمًا وأبدًا، ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار العربى، وواحتين للخير والسلام، ودرعًا وسيفًا للأمة العربية، يجمعهما تاريخ عريق من الأخوة والمواقف المشتركة والمصير الواحد».

الفنان اللبنانى وائل كفوري تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى المملكة العربية السعودية شيرين عبدالوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

ترشيحاتنا

غدا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد الملتقى الحادي عشر ضمن شبهات وردود حول تاريخ الأمم والحضارات في القرآن الكريم

غدا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد الملتقى الحادي عشر ضمن شبهات وردود حول تاريخ الأمم والحضارات في القرآن الكريم

علي جمعة

علي جمعة: ليس العيب أن نُخطئ بل أن نتمادى

تخصيص بعض الليالي بالعبادة

هل يجوز تخصيص بعض الأيام والليالي بالعبادة؟.. الإفتاء توضح بالأدلة

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد