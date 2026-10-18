وائل كفوري: أم الدنيا سند لكل العرب

علق الفنان اللبنانى وائل كفوري على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التزام مصر بدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، مؤكدًا أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات.

وكتب وائل كفورى، عبر حسابه على منصة «إكس»: «المملكة وأم الدنيا دايمًا سند لكل العرب، الله يحمي المملكة ويبعد أي خطر عنها».

فى نفس السياق، علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التزام مصر بدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أكدت خلاله أهمية التضامن العربى والوقوف إلى جانب الأشقاء فى مواجهة التحديات.

وقالت شيرين عبدالوهاب فى منشورها: «انطلاقًا من بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأكيدًا على موقف مصر الثابت فى الوقوف إلى جانب الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، فإن هذا الموقف الشجاع يعبر عن وجدان كل مصرى يؤمن بوحدة الصف العربى وضرورة التضامن بين الأشقاء فى مواجهة التحديات».

وأضافت: «نسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يحفظ الشعب السعودى الشقيق من كل سوء».

وأكدت شيرين أن مصر والسعودية ستظلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار العربى، قائلة: «ستظل مصر والمملكة العربية السعودية، دائمًا وأبدًا، ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار العربى، وواحتين للخير والسلام، ودرعًا وسيفًا للأمة العربية، يجمعهما تاريخ عريق من الأخوة والمواقف المشتركة والمصير الواحد».