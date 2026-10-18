برلماني: تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة «ضرورة» | فيديو

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أهمية منتدى مصر 2026 في مناقشة الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل التنمية، مشددًا على ضرورة تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة، والكشف عن الإنجازات وأوجه القصور بما يسهم في معالجة التحديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح شحاتة، خلال مداخلة هاتفية، أن المنتدى يناقش عددًا من القضايا المهمة، في مقدمتها بناء الإنسان من خلال تطوير التعليم والثقافة وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية، فضلًا عن ملفات الاقتصاد والدين العام والحماية الاجتماعية، وسبل الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لدعم جهود التنمية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المكاشفة الحقيقية تتطلب عرض تقارير واضحة وشفافة بشأن ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية، وعدم الاكتفاء باستعراض الإنجازات، بل الاعتراف أيضًا بالإخفاقات والقصور، مؤكدًا أن الصراحة في تقييم الأداء تمثل خطوة أساسية لتصحيح المسار ومواجهة التحديات بصورة فعالة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، انتقد بطء الإجراءات في بعض الملفات الطبية والخدمات الطبية العاجلة، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الصحية يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين.

واستشهد بمستشفى كفر شكر التخصصي، موضحا أنها تخدم مركزا كاملا، ورغم ذلك لا يتوافر بها جهاز للرنين المغناطيسي، مشيرًا إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت على توفير الجهاز منذ مارس 2026، دون تنفيذ المطلوب حتى الآن.

وطالب وزارة الصحة بسرعة التدخل لتوفير الجهاز، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات التشخيصية اللازمة في الوقت المناسب، ويحد من اضطرارهم إلى الانتقال لمستشفيات أخرى وتحمل أعباء مالية إضافية، فضلًا عن تقليل الضغوط على المؤسسات الصحية الأخرى.