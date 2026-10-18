قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء العراقي تعزيز التعاون والتحديات الإقليمية
دار الإفتاء تدعو صناع المحتوى لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال والشباب من مخاطر الإنترنت
الرئيس الإيراني: لن نهاجم أي دولة وسنواجه أي هجوم بقوة
سقف مالي وتفاوض مؤجل.. ماذا يحدث بين الأهلي وأشرف بن شرقي؟
برلماني: تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة «ضرورة» | فيديو
تحديث بطاقة التموين 2026.. طريقة مراجعة البيانات إلكترونيًا والأوراق المطلوبة
بعد اعتداء أمه عليه.. «القومي للطفولة» يوضح تفاصيل التعامل مع رضيع الجيزة
فرنسا تشتعل.. إحراق مبنى تاريخي ونهب متاجر فاخرة في احتجاجات الغلاء (فيديو)
موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري
دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى.. يزيد المال ويسد الدين ردده إلى الظهر
هيئة البث الإسرائيلية: احتجاجات للحريديم وإغلاق شارع حيوي وسط إسرائيل
وائل كفوري: أم الدنيا سند لكل العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة «ضرورة» | فيديو

هاني شحاتة، عضو مجلس النواب
هاني شحاتة، عضو مجلس النواب
إسراء صبري

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أهمية منتدى مصر 2026 في مناقشة الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل التنمية، مشددًا على ضرورة تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة، والكشف عن الإنجازات وأوجه القصور بما يسهم في معالجة التحديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح شحاتة، خلال مداخلة هاتفية، أن المنتدى يناقش عددًا من القضايا المهمة، في مقدمتها بناء الإنسان من خلال تطوير التعليم والثقافة وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية، فضلًا عن ملفات الاقتصاد والدين العام والحماية الاجتماعية، وسبل الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لدعم جهود التنمية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المكاشفة الحقيقية تتطلب عرض تقارير واضحة وشفافة بشأن ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية، وعدم الاكتفاء باستعراض الإنجازات، بل الاعتراف أيضًا بالإخفاقات والقصور، مؤكدًا أن الصراحة في تقييم الأداء تمثل خطوة أساسية لتصحيح المسار ومواجهة التحديات بصورة فعالة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، انتقد بطء الإجراءات في بعض الملفات الطبية والخدمات الطبية العاجلة، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الصحية يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين.

واستشهد بمستشفى كفر شكر التخصصي، موضحا أنها تخدم مركزا كاملا، ورغم ذلك لا يتوافر بها جهاز للرنين المغناطيسي، مشيرًا إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت على توفير الجهاز منذ مارس 2026، دون تنفيذ المطلوب حتى الآن.

وطالب وزارة الصحة بسرعة التدخل لتوفير الجهاز، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات التشخيصية اللازمة في الوقت المناسب، ويحد من اضطرارهم إلى الانتقال لمستشفيات أخرى وتحمل أعباء مالية إضافية، فضلًا عن تقليل الضغوط على المؤسسات الصحية الأخرى.

التحول الرقمي التطورات العالمية الاقتصاد المصريين بالخارج منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة ينظم لقاءً توعويًا حول السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمجلس وفروعه بالمحافظات

القومي للمرأة ينظم لقاءً توعويًا حول السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمجلس

متحدث "الوزراء": استعدادت مكثفة لانطلاق "منتدى مصر" .. وجلسة عمل رئيسية لاستعراض ملامح التحول الاقتصادي حتى 2030

متحدث "الوزراء": استعدادت مكثفة لانطلاق "منتدى مصر" .. وجلسة عمل رئيسية لاستعراض ملامح التحول الاقتصادي حتى 2030

المجلس القومي للطفولة والأمومة

القومي للأمومة يتدخل لحماية طفلين عُثر عليهما في المريوطية بالهرم

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد