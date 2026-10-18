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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

178 دقيقة تشعل أزمة إبراهيم دياز.. هل يرحل النجم المغربي عن ريال مدريد في يناير؟

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز
محمود أحمد

تتزايد علامات الاستفهام حول مستقبل الدولي المغربي إبراهيم دياز مع ريال مدريد الإسباني في ظل ابتعاده عن المشاركة بانتظام خلال الموسم الحالي وهي الأزمة التي قد تضع اللاعب أمام مفترق طرق حاسم مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية بين مواصلة القتال من أجل إثبات نفسه داخل ملعب سانتياجو برنابيو والبحث عن تجربة جديدة تضمن له دورًا أكبر داخل المستطيل الأخضر.

ولم تعد أزمة دياز مقتصرة على المنافسة على حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق الملكي بل امتدت إلى مستقبله على المدى القريب بعدما تراجعت دقائق مشاركته بصورة لافتة الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى قدرته على الحصول على الفرصة التي يحتاج إليها لإظهار إمكانياته الفنية والحفاظ على جاهزيته البدنية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية فإن وضعية اللاعب المغربي داخل ريال مدريد قد تدفعه إلى التفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إذا استمر ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني في ظل رغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة والمنافسة بصورة منتظمة.

178 دقيقة تكشف حجم أزمة إبراهيم دياز في ريال مدريد

تكشف أرقام إبراهيم دياز منذ بداية الموسم الحالي عن حجم التحديات التي يواجهها داخل ريال مدريد بعدما اكتفى بالمشاركة لمدة 178 دقيقة فقط وفقًا للتقرير الإسباني وهو معدل محدود بالنسبة إلى لاعب يمتلك قدرات فنية تمنحه القدرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.

وتزداد دلالة هذه الأرقام مع الإشارة إلى غياب اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق الملكي منذ 15 سبتمبر الماضي بحسب ما ذكرته «ماركا» وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول موقعه في حسابات الجهاز الفني ومدى قدرته على تغيير وضعيته خلال المرحلة المقبلة.

وتضع قلة المشاركة اللاعب المغربي أمام تحدٍ مزدوج؛ فمن ناحية يحتاج إلى الحصول على دقائق لعب كافية لاستعادة إيقاع المباريات وإظهار قدراته ومن ناحية أخرى يجد نفسه مطالبًا باستغلال أي فرصة جديدة قد يحصل عليها لإقناع الجهاز الفني بأحقيته في دور أكبر داخل الفريق.

ولا تتوقف أهمية الأزمة عند حدود الموسم الحالي خاصة أن استمرار الابتعاد عن المشاركة قد يؤثر في استقرار اللاعب الفني ويجعله أمام ضرورة تقييم مستقبله بما يتناسب مع طموحاته الشخصية ورغبته في الحفاظ على مكانته ضمن الخيارات المتاحة لمنتخب المغرب.

المنافسة الهجومية تعقد مهمة النجم المغربي

يواجه إبراهيم دياز منافسة قوية داخل ريال مدريد في ظل تعدد الخيارات الهجومية المتاحة للفريق وارتفاع مستوى التنافس على المراكز التي يجيد اللعب فيها وهو ما يجعل حصوله على فرصة منتظمة أمرًا أكثر صعوبة.

ويمتلك اللاعب المغربي القدرة على التحرك في المساحات الضيقة والمراوغة في المواجهات الفردية وصناعة الفرص لزملائه إلى جانب إمكانية اللعب في أكثر من مركز هجومي لكن هذه المميزات لا تضمن له بالضرورة الحصول على دقائق كافية في ظل حسابات الجهاز الفني واختياراته للمباريات.

وتكمن المشكلة بالنسبة إلى دياز في أن امتلاك الموهبة وحده لا يكفي لفرض نفسه داخل فريق بحجم ريال مدريد إذ يحتاج إلى الاستمرارية والمشاركة في المباريات من أجل الحفاظ على مستواه وإثبات قدرته على منافسة الأسماء الموجودة في الخط الأمامي.

ومع تراجع فرص ظهوره يصبح السؤال الأهم هو ما إذا كان اللاعب سيحصل على مساحة جديدة لإعادة ترتيب أوراقه داخل النادي الملكي أم أن استمرار الوضع الحالي سيدفعه إلى التفكير بصورة أكثر جدية في الانتقال إلى فريق آخر.

يناير يفتح باب الرحيل أمام إبراهيم دياز

تبدو فترة الانتقالات الشتوية المقبلة محطة مهمة في تحديد مستقبل إبراهيم دياز خاصة إذا لم تشهد الأسابيع المقبلة تحسنًا في وضعه داخل ريال مدريد.

وبحسب ما أوردته «ماركا» فإن احتمالية الرحيل في يناير تظل مطروحة في ظل ظروف مشاركة اللاعب الحالية مع بحثه عن فرصة تتيح له خوض عدد أكبر من المباريات والحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

ويمثل هذا الخيار تحديًا مهمًا أمام النجم المغربي إذ يتعين عليه الموازنة بين رغبته في الاستمرار داخل أحد أكبر أندية العالم وبين حاجته إلى المشاركة بانتظام حتى لا تتحول فترته مع ريال مدريد إلى تجربة يطغى عليها الظهور المحدود.

فالاستمرار في سانتياجو برنابيو يمنحه فرصة المنافسة على الألقاب الكبرى والتدرب في بيئة تضم نخبة من اللاعبين لكنه قد يضطر في المقابل إلى تقبل دور محدود إذا لم تتغير حسابات الجهاز الفني.

أما الرحيل فقد يمنحه فرصة أكبر لاستعادة حضوره داخل الملعب بشرط اختيار وجهة تتناسب مع إمكانياته الفنية وتوفر له دورًا واضحًا في المشروع الرياضي للنادي الجديد.

ومع ذلك لا يعني طرح خيار الرحيل أن انتقال دياز في يناير أصبح أمرًا محسومًا إذ يظل مستقبله مرتبطًا بما ستشهده الفترة المقبلة من تطورات سواء على مستوى مشاركاته مع ريال مدريد أو طبيعة الخيارات المتاحة أمامه في سوق الانتقالات.

ريال مدريد إبراهيم دياز دياز سانتياجو برنابيو صحيفة «ماركا» الإسبانية الانتقالات الشتوية

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