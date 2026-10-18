بعد اعتداء أمه عليه.. «القومي للطفولة» يوضح تفاصيل التعامل مع رضيع الجيزة

كشف صبري عثمان، المتحدث باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، تداعيات واقعة اعتداء سيدة على طفلها الرضيع وتصوير الواقعة وإرسال الفيديو إلى والده بالجيزة؛ إثر خلافات أسرية بين الطرفين.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع سارة سامي وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن المجلس تحرك منذ اللحظات الأولى لانتشار الفيديو، وتواصل مع الأب للحصول على البيانات اللازمة، وأبلغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من ملابسات الواقعة.

وأوضح أن الأم أقرت بأن تصرفها جاء نتيجة ضغوط وخلافات مع زوجها، معلقا: هذا مبرر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف والنيابة العامة أخلت سبيلها بضمان مالي، مع متابعة حالة الطفل وتقييم مدى سلامته.

وأضاف أن المجلس سيجري زيارات ومتابعات أسبوعية للطفل، بالتعاون مع وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بخط نجدة الطفل، لمراقبة حالته النفسية وطريقة تعامل الأم معه، والتأكد من عدم تعرضه لأي أذى جديد.

وأشار إلى أن خطة المتابعة قد تستمر شهرين أو 3، وفق حالة الطفل، وقد تمتد لحين الاطمئنان الكامل على استقراره وسلامته.