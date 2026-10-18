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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خصومات الملابس تصل إلى 50% في نوفمبر.. والملابس الجديدة بتخفيضات أقل

خصومات الملابس
خصومات الملابس
رحمة سمير

مع اقتراب موسم الشتاء، تتجه الأنظار إلى أسعار الملابس وحجم التخفيضات المنتظرة، خاصة مع استعداد الأسواق لعروض شهر نوفمبر والجمعة البيضاء. وفي ظل مخاوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار، توقع مسؤول بشعبة الملابس الجاهزة استقرار الأسعار خلال الموسم الشتوي، مع احتمالات تراجعها بفعل الخصومات التي تستهدف تصريف المخزون المتبقي من الموسم الماضي.

 أسعار الملابس هتثبت وممكن تنخفض

توقع خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الملابس خلال الموسم الشتوي المقبل، مع إمكانية انخفاضها بالتزامن مع موسم التخفيضات الذي يبدأ خلال نوفمبر، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الوقود لن يدفع نحو زيادة الأسعار.

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وأوضح فايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن mti»، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن التوقعات السابقة بارتفاع أسعار الملابس نتيجة زيادة أسعار البنزين لم تتحقق، مشيرًا إلى أنه سبق أن حذر من هذه التوقعات.

وأضاف أن أسعار الملابس «هتثبت وهتنزل كمان»، لافتًا إلى استعداد السوق لموسم التخفيضات خلال نوفمبر، بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء.

خصومات تصل إلى 50% على الملابس الشتوية القديمة

وأشار رئيس شعبة الملابس الجاهزة إلى أن وجود مخزون من الملابس الشتوية من الموسم الماضي سيدفع التجار إلى تقديم خصومات كبيرة للتخلص من البضائع الراكدة.

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وقال فايد: «أول ما ندخل شهر 11 التاجر مش هيفرش البضاعة الجديدة، هيفرش القديم ويدي خصم عالي كبير مش هيقل عن 50%».

وتعكس هذه التوقعات توجه التجار إلى تصريف المخزون المتبقي من الموسم الماضي عبر تخفيضات كبيرة، في محاولة لتنشيط حركة البيع مع بداية موسم العروض.

الملابس الجديدة بخصومات تتراوح بين 10% و20%

في المقابل، أوضح فايد أن الخصومات على الملابس الجديدة ستكون أقل، وقد تتراوح بين 10% و20%، مشيرًا إلى أن التجار لا يستطيعون تقديم تخفيضات كبيرة على البضائع الجديدة في بداية الموسم.

وأكد أن استمرار التجار في السوق وتحقيق هامش ربح مناسب يمثلان ضرورة لضمان استمرار إتاحة السلع للمستهلكين، رغم التحديات المرتبطة بحركة البيع والشراء.

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تخفيضات نوفمبر حقيقية

وشدد رئيس شعبة الملابس الجاهزة على أن التخفيضات المرتقبة خلال نوفمبر ستكون حقيقية، داعيًا إلى متابعة الأسعار قبل فترات الخصم وأثناءها للتأكد من نسب التخفيض المعلنة.

وقال: «الخصومات دي طبعًا حقيقية، وأنا بطالب بنزول كاميرات الشارع وتشوف الأسعار».

نصيحة للمستهلكين قبل شراء الملابس

ووجه فايد نصيحة للمستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة عند شراء الملابس، موضحًا أنها تضمن حق العميل في حال رغبته في إرجاع المنتج أو وجود أي مشكلة تتعلق بعملية الشراء.

وأكد: «بطالب إن الزبون ياخد فاتورة، دي مهمة، يبقى حقه معايا عشان منتج عايز يرجعه أو أي شيء يكون معاه فاتورة ويقدر يرجعه».

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موسم منتظر لتنشيط مبيعات الملابس

ومع انطلاق عروض نوفمبر والجمعة البيضاء، تتجه التوقعات إلى تقديم خصومات متفاوتة بين الملابس الشتوية المتبقية من الموسم الماضي والمنتجات الجديدة. وبينما قد تصل التخفيضات على المخزون القديم إلى 50% أو أكثر وفقًا لما أعلنه رئيس شعبة الملابس الجاهزة، يُتوقع أن تكون خصومات الملابس الجديدة أقل، بما يتيح للمستهلكين مقارنة الأسعار والاستفادة من العروض المتاحة.

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