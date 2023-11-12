مصر تفتح أبوابها للأجانب ورئيس إيران يتهم أمريكا بالتواطؤ..ماذا يحدث في غزة الآن؟

تصاعدت حدة القتال في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حيث وصف الموظفون تدهور الأوضاع للمرضى والفلسطينيين النازحين الذين لا يزالون في المجمع الطبي.

مستشفيات غزة

قال جراح في مستشفى الشفاء إن المستشفى بدون خدمات أساسية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس خارج المجمع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصال بمخاطبيها في الشفاء وأنها تشعر بالقلق بشأن الباقين في المجمع.

الإجلاءات

استأنفت عمليات عبور الحدود من غزة إلى مصر لعدد محدود من الأجانب والفلسطينيين المصابين، بعد تعليق دام نحو يومين. وداخل غزة، فر نحو 200 ألف ساكن من شمال القطاع بين الخميس والسبت، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

القمة الطارئة

استخدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اجتماعا في السعودية لاتهام الولايات المتحدة بالتواطؤ في ما وصفه بجرائم الحرب من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. ودعا مشروع البيان إلى أن تخضع جميع الفصائل الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تشرف على الحكومة التي تدير الضفة الغربية.

الاستراتيجية الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يكون هناك "سلطة مدنية" في قطاع غزة مباشرة بعد الحرب. وقال نتنياهو إن حزب الله اللبناني لن يكون تهديدا بعد انتهاء الحرب.

وقال زعيم حزب الله حسن نصر الله إن الهجمات على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ستستمر حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة.

الخسائر

قالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 11,100 شخص قتلوا هناك، معظمهم من النساء والأطفال. وعدلت إسرائيل تقديرها لعدد القتلى في هجمات حماس 7 أكتوبر إلى 1,200 من عدد سابق قدره 1,400.