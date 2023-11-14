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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة سوهاج: مكافأة 3 ممرضين وإحالة 4 أطباء للتحقيقات بمستشفى المراغة

صدى البلد

فاجأ الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بزيارة في وقت متأخر ليلة أمس، إلى مستشفى أولاد إسماعيل بالمراغة وذلك للإطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبيه للمواطنين ومدي إنضباط الأطقم الطبية بالمستشفى.

وأحال وكيل وزارة الصحة 4 أطباء للتحقيق الفوري والعاجل وذلك لعدم التواجد في أماكن عملهم وغيابهم دون موافقة مسبقة لتدبير البديل.

كما أشاد الدكتور احمد ابو هاشم بطاقم تمريض المستشفي وانضباطه موجهاً بتكريم  3 ممرضين يعملون باستقبال المستشفى  لانضباطهم  وجدارتهم وتميزهم في العمل وخدمه المرضى.

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وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة اقسام الإستقبال والحضانات والأطفال والنساء والعمليات والمعمل لمتابعة سير العمل بتلك الأقسام بالمستشفى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

وشدد وكيل وزارة الصحة على الإلتزام والإنضباط لجميع الكوادر الطبية بالمستشفى والإلتزام بأماكن عملهم وتأدية خدماتهم على اكمل وجه لأهالينا من المرضى مؤكدا ان التهاون في حق المريض امر لن يقبله مطلقاً وان المستشفيات تعمل على مدار الساعة ولابد من تواجد الأطباء والتمريض والكوادر الفنيه بها لتقديم الخدمة الطبية.

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