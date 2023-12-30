2023 .. طرق سوهاج شهدت حوادث دامية واشتعال النيران بمنازل ومحلات تجارية

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2023 العديد من حوادث الطرق والحرائق؛ والتي أسفر عنها انتهاء حياة العديد من ابناء الإقليم أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، وإصابات أخرين، ودخل الحزن واليأس والأسى العديد من القرى والنجوع والبيوت، ويرصد لكم موقع صدى البلد أبرز تلك الحوادث في سطوره التالية.

أولًا: حوادث الطرق التي شهدتها محافظة سوهاج؛ ونتج عنها انتهاء حياة الكثير من أبناءها وأبناء المحافظات المجاورة لها بينما أصيب عدد كبير من المواطنين بين طيات تلك الحوادث، وكانت أبرز تلك الوقائع ما يلي:

1- أصيب 21 شخصًا بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سياحة شهيرة، قادم من مدينة قفط بمحافظة قنا على طريق "سوهاج البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب أتوبيس تابع لشركة سفر وسياحة شهيرة، على طريق "سوهاج_ البحر الأحمر"؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيدي السائق، وإصابة 21 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إسعاف.

2- أصيب 17 مُعلمًا وعاملًا بإحدى المدارس الخاصة بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب أتوبيس المدرسة بهم، على الطريق الزراعي دائرة المركز، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

3- وهنا نزف ابناء 4 محافظات من صعيد مصر دماءهم على أراضي سوهاج، حيث انتهت حياة 3 أشخاص بينما أصيب 13 شخصًا بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز ومدينة جهينة دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، وكان الـ16 ضحية من ابناء "الأقصر- اسوان- قنا- سوهاج".

4- شهد الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج_ البحر الأحمر" عند صينية قنا اتجاه سوهاج، حادث تصادم أتوبيس نقل سياحي تابع لإحدى الشركات الشهيرة، بـ"تريلا"، على الطريق الصحراوي؛ وأسفر هذا الحادث عن إصابة 11 شخصًا.

نيران تخطف أرواح أسر وتصيب آخرين

كما شهدت محافظة سوهاج اشتعال النيران في عدة أماكن متفرقة، وتنوعت حوادث الحرائق بين اشتعال النيران بمحلات تجارية وأماكن ترفيهية شهيرة بينما كانت بعض حوادث اشتعال النيران في الشقق السكنية والأحواش المخصصة لتربية المواشي والدواجن.

كما هناك من ارتكب الجرائم اللعينة واشعل النيران بوجوه أخصامهم ومقتنياتهم كـ:" واقعة اشعال النيران بسيارة ملاكي بمركز دار السلام"، وننقل لكم تفاصيل تلك الوقائع في السطور التالية:

1- أصيب 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، داخل حريق نشب بشقة سكنية؛ إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، بناحية قرية حاجر مشطا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

2- وبهذه الواقعة الشنيعة انتهت حياة أم وطفلتها البالغة من العُمر عامين، بينما أصيب 3 أشخاص أخرين بحروق متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب حريق بشقة سكنية بقرية الحرازات بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

3-أصيب مبيض محارة وزوجته ونجلتيهما بحروق متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب حريق بشقة يقطنوها دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ بسبب تسريب غاز أثناء تغيير اسطوانة البوتاجاز.

4- تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بكافيتريا، بناحية جزيرة طما دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.