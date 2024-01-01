تعليم سوهاج تعلن جدول امتحانات نصف العام لـ "أولى وتانية ثانوي"

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة سوهاج، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2024م، تقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 13 يناير 2024م، مُعلنًا جدول امتحانات الصف الأول الثانوي وجاء كالآتي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بسوهاج

يوم السبت 13/1 امتحاني مادتي اللغة العربية والجغرافيا، ويوم الإثنين 15/1 مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق، والأربعاء 17/1 مادتي الكيمياء والتاريخ، والأحد 11/1 مادتي الرياضيات والأحياء، الثلاثاء 23/1 مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بسوهاج

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، عن جدول امتحان الفصل الدراسي الأول يناير 2024 للصف الثاني الثانوي والذي جاء كالآتي:" يوم الأحد 14/1 مادة اللغة العربية، والثلاثاء 16/1 مواد الكيمياء والرياضية التطبيقية القسم العلمي، وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق للقسم الأدبي".

"ويوم الخميس الموافق 18/1 أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للقسمين العلمي والأدبي، ويوم 22/1 جبر وتفاضل وحساب مثلثات عامة واللغة الأجنبية الثانية، ومادتى الأحياءللقسم العلمي والجغرافيا للقسم الأدبي ويوم 24/1 مادتي الفيزياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي.