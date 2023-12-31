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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

الطب التكاملي بجامعة سوهاج: تطبيق التحول الرقمي ومراجعة بيانات الطلاب على زاد

صدى البلد

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الإجتماع السابع لمجلس إدارة اللجنة الفرعية العليا لبرنامج كلية الطب التكاملي الخاص بمصروفات بنظام النقاط المعتمدة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد "النعماني"  حرص ادارة الجامعة علي تقديم كافه أوجه الدعم لطلاب البرنامج، وتطبيق كافة معايير الجودة الي جانب توفير كل الإحتياجات والإمكانيات من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية، وإعداد طبيب منافس ذو مهارة عالية، ويواكب التطورات السريعة في العلوم والممارسات الطبية من خلال أساس قوى للتعليم الذاتي وبيئة محفزة للمهارات الذهنية.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن البرنامج يسعى لتخريج أطباء متميزين علي مستوى عالي من الجودة، عن طريق ما يوفره من مزايا حقيقية للملتحقين به، وذلك من خلال رفع القدرة علي المنافسة في سوق العمل، ومواكبة مستجدات العلوم الطبية، من خلال تطبيق أساليب التعلم الذاتي والتعلم المستمر وتنمية المهارات الإكلينيكية اللازمة للممارسة الطبية الآمنة.

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وأضاف الدكتور محمد نصر الدين انه تم خلال الاجتماع إعتماد العديد من القرارات الخاصة بشئون طلاب البرنامج بعد موافقة مجلس الكلية عليها، و منها الموافقة علي توزيع المنح الدراسية الخاصه بالطلاب الأوائل المقبولين بالبرنامج من المصريين الحاصلين على أعلى مجموع في الثانوية العامة بالتساوي في حالة حصول الطلاب علي نفس المجموع، والموافقة علي تطبيق التحول الرقمي ومراجعة قاعده البيانات للطلاب علي منصه زاد.

وأشار الدكتور حاتم عواجة إلى أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال كتجديد ترشيح الجهاز الاداري لبرنامج كلية الطب بمصروفات واعادة تشكيل الجهاز الاداري المعاون، الي جانب تعديل بعض البنود بلائحة البرنامج المالية.

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