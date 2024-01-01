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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: القوات الخاصة الإسرائيلية تلقت ضربات واضحة

غزة
غزة

أكد الباحث السياسي أحمد زكارنة، أن المخططات العسكرية لدولة الاحتلال فيما يتعلق بالحرب على غزة، حيث بات لها ارتدادات داخلية على الجبهة الإسرائيلية، حيث يتحدث الاحتلال عن محاولات لسحب قوات والدفع بقوات أخرى، لكنه حديث عارٍ عن الصحة.

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وتابع زكارنة، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية دينا زهرة: "هناك إشكاليات ذات صلة بالجيش الإسرائيلي الذي أُرهق ويطالب عدد كبير من جنود الاحتلال بالإخلاء من مناطق العمليات".

وتابع، أن القوات الخاصة الضاربة لجيش الاحتلال تلقت ضربات واضحة في الميدان، ونتنياهو يخشى من انقلاب عسكري أو سياسي عليه في الأيام القادمة، كما أن إسرائيل تعاني من تآكل في الدعم الدولي وموقف للولايات المتحدة تبلور في سفن الحربية من المنطقة وهجرة عكسية في الداخل الإسرائيلي وصلت 1.5 مليون إسرائيلي.

وأكد، أن ثمّة إشكاليات كبيرة لدى الجانب الإسرائيلي يحاول التعامل معها، وهناك إطراحات من بعض القادة العنصريين في حكومة الاحتلال مثل وزير المالية وموضوعات التهجير وتداعيات تحدث على أرض الواقع لكنها تقول إن الفلسطيني صامد وباقٍ في مواجهته لهذه العمليات العسكرية. 
 

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