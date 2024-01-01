الرئاسة الفلسطينية عن تهجير سكان غزة: استكمال لوعد بلفور

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، رفضها الشديد لما سمته "محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة".

وطالبت الرئاسة، في بيان، حكومة بريطانيا بـ"عدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله"، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلاً وعملاً لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه.

وأضافت، يبدو أن توني بلير يستكمل "وعد بلفور" الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أميركية، والذي كان أساس مأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها تعتبر بلير "شخصاً غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية".