فلسطين أرضي.. رسالة مؤثرة من طفلة بشأن غزة| شاهد ماذا قالت؟

انتشر مقطع فيديو لطفلة عربية توجه رسالة مؤثرة بشأن تطورات الأوضاع في غزة، فماذا قالت؟.

وأوضحت الطفلة في مقطع الفيديو: “صحيح أنا صغيرة بس فاهمة القضية الكبيرة، وإنه فلسطين هي أرضي، وإنه أعيش فيها حقي”.

تابعت الطفلة حديثها: “لا تحكي لي ما بتقدر تساعد، أنا عرفت أقاطع منتجات الاحتلال، ساعد في الدعاء والمقاطعة، نحن معاكم يا أطفال غزة”.

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غزة اليوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لن يسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمالي القطاع.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: " لن نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع ولا قرار غير ذلك ومهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى غلاف غزة".