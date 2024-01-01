وزير الأمن القومي الصهيوني يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزة وعودة المستوطنين

جدد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن جفير أمنياته بتهجير الفلسطينيين، مؤيدا بذلك دعوة زميله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموريتش بتهجير سكان قطاع غزة وتوطين اليهود بدلا منهم.

وذكر بن جفير "لدينا فرصة لتركيز مشروع عودتنا إلى مستوطنات غزة وتشجيع سكان القطاع على الهجرة لدول أخرى".

يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أدلي بتصريحات خطيرة دعا فيها إلى مواصلة الإبادة الجماعية.

وقال الوزير الصهيوني: "لو بقي في غزة 100 أو 200 ألف عربي فالحديث عن اليوم التالي سيختلف كثيرا".

وتابع وزير المالية الإسرائيلي: "يجب أن نشجع السكان في غزة على الهجرة فهم يعيشون في ضائقة وفقر".

أضاف: "الإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل وسيحولون الصحراء لمكان مزدهر".