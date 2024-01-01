عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الأمن القومي الصهيوني يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزة وعودة المستوطنين

بن جفير
بن جفير

جدد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن جفير  أمنياته بتهجير الفلسطينيين، مؤيدا بذلك دعوة زميله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموريتش بتهجير سكان قطاع غزة وتوطين اليهود بدلا منهم.

وذكر بن جفير "لدينا فرصة لتركيز مشروع عودتنا إلى مستوطنات غزة وتشجيع سكان القطاع على الهجرة لدول أخرى".

يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أدلي بتصريحات خطيرة دعا فيها إلى مواصلة الإبادة الجماعية.

وقال الوزير الصهيوني: "لو بقي في غزة 100 أو 200 ألف عربي فالحديث عن اليوم التالي سيختلف كثيرا".

وتابع وزير المالية الإسرائيلي: "يجب أن نشجع السكان في غزة على الهجرة فهم يعيشون في ضائقة وفقر".

أضاف: "الإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل وسيحولون الصحراء لمكان مزدهر".

وزير الأمن القومى الصهيونى إيتمار بن جفير مستوطنات تهجير الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

سموتيرتش يفضح مؤامرة الاحتلال .. خطة جهنمية وراء إبادة أهل غزة

عشرات الشهداء والمصابين| قصف عشوائي لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة

الحرب مستمرة لأشهر.. هل يستطيع نتنياهو الصمود فعلًا طوال هذه المدة؟

دعا لإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم.. تصريحات خطيرة للصهيوني سموتريتش

نائب أمين حزب الله: نحن في قلب المعركة مع إسرائيل

صحيفة بريطانية: إسرائيل تهدد المنطقة بحرب واسعة.. وعدوانها على غزة مجرد عبث

خلال 2024.. توقعات بحروب جديدة تندلع والسودان يأتي في المركز الأول

كبار ضباط الاحتياط يطالبون رئيس الأركان الصهيوني بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

ترشيحاتنا

المليشيات المسلحة بالعراق تعلن استهداف قاعدة حقل كونيكو الأمريكية في سوريا

تأجيل نظر قضية شطب محامي الجماعات الإرهابية

الحكومة تعلن عن وظائف في التربية والتعليم .. ومصلحة الخبراء والطب الشرعي والبريد

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة

كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة القرارة في خان يونس

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول في الصلاة .. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ