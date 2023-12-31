وزير فاشل.. الكنيست الإسرائيلي يهاجم المتطرف بن جفير

انتقد الكنيست الإسرائيلي تصرفات ما يقوم به وزير صهيوني من ممارسات معتبرا إياها فشلا ذريعا.



ووفق ما ذكرت صحف عبرية فقد هاجم رئيس لجنة التدقيق بالكنيست الإسرائيلي الوزير الصهيوني إيتمار بن جفير.



وقال عن بن جفير إن الحكومة أعطت مسئولية أمن الكيان إلى وزير فاشل.



وقبل أيام طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بوقف تزويد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية أو تغيير آلية إدخالها، إلا أن المستويين السياسي والعسكري في الحكومة الإسرائيلية، يصران على ضرورة استمرار نقل المؤن الإنسانية، من أجل الحصول على دعم أمريكي.

وزعم الوزيران، خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أن عناصر "حماس" تسرق بعض هذه المؤن.

كانت هيئة الأمم المتحدة، أعلنت تعيين الوزيرة الهولندية السابقة سيجريد كاج، منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي، بزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت، في بيان: "كاج ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وستبدأ عملها في 8 يناير".