دعا لإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم.. تصريحات خطيرة للصهيوني سموتريتش

أدلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتصريحات خطيرة لإذاعة الجيش دعا فيها بشكل غير صريح لفظيا إلى ذلك الفلسطينيين و إلى مواصلة الإبادة الجماعية ضدهم.

وقال الوزير الصهيوني" لو بقي في غزة 100 أو 200 ألف عربي فالحديث عن اليوم التالي سيختلف كثيرا".

وتابع وزير المالية الإسرائيلي "يجب أن نشجع السكان في غزة على الهجرة فهم يعيشون في ضائقة وفقر".

أضاف:" الإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل وسيحولون الصحراء لمكان مزدهر".

وقبل يومين أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه، مضيفا "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة".

وكتب سموتريش على موقع اكس: "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة.. أفضل حليف لنا في العالم.. وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرئيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب، وطالما أنني وزير المالية، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة. وهذا ليس موقفا متطرفا. هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع".