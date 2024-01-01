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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تفجر فوهة نفق بعدد من جنود جيش الاحتلال في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، تفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “فجرنا فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

وأضافت: “استهدفنا 5 آليات صهيونية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة”.

كانت كتائب القسام أعلنت اليوم الاثنين، عن سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة.

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وأوضحت كتائب القسام، أن الطائرة الدرون الإسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية وتم السيطرة عليها في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

في سياق آخر، نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مسؤولين عسكريين كبار لم يسمهم، قولهم: إنهم يعتقدون أن لدى حركة "حماس" الفلسطينية مخزوناً، وقدرة على الاستمرار في إطلاق الصواريخ لمدة عامين أو ثلاثة.

غزة حماس المقاومة الفلسطينية كتائب القسام جيش الاحتلال

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