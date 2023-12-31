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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تدمير 5 مركبات إسرائيلية في مخيم البريج بـ غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام عن استهداف 5 آليات إسرائيلية في منطقة التفاح والدرج بقطاع غزة بعبوات ناسفة وقذائف "الياسين 105″، فضلا عن استهداف جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتدور معارك ضارية بين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام اليوم الاحد، دبابات الميركافا وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

وذكرت القسام في بيان، أن "مجاهديها استهدفوا قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة".

واستهدفت كتائب القسام وكتائب المجاهدين طائرة أباتشي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7".

كما دكّت مدفعية القسام تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

منطقة التفاح والدرج جرافة إسرائيلية جيش الاحتلال قطاع غزة

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