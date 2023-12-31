عشرات الشهداء والمصابين| قصف عشوائي لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة

شن الاحتلال قصفا مدفعيا مكثفا على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة حي التفاح بمدينة غزة

وسقطت شهيدة وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وبسبب العدوان استشهدت طفلتين في قصف إسرائيلي بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خانيونس بقطاع غزة.

وسقط 26 شهيدا بينهم 7 أطفال في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خانيونس منذ فجر اليوم.

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الاحتلال يقصف بشكل عشوائي غزة وأن الرفض الدولي للاحتلال يتصاعد.



وقصفت الغارات الإسرائيلية قطاع غزة فيما حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن الصراع سيستمر "لعدة أشهر".