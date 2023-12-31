قيادي في حماس: تجاوزنا مرحلة الهدن المؤقتة ولابد من وقف الحرب

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، السبت، إنه لا بد من وقف الحرب على قطاع غزة أولاً وقبل كل شيء، مؤكداً أن الهدن المؤقتة والمجتزأة "صارت وراءنا".

تأتي تصريحات الرشق في حسابه على تيليجرام بعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع ضوءاً أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.

وبحسب هيئة البث، يتضمن الاقتراح القطري إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة.