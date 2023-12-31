محلل سياسي: مصر قدمت طرحا عاقلا لإيقاف الحرب في غزة.. فيديو

قال نظير مجلي، المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، إن مصر قدمت طرحا عاقلا لإيقاف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف نظير مجلي، المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "المقترح المصري جاء لإنقاذ الوضع ووضع حل للحرب الكارثية التي تسبب في كوارث رهيبة للشعب الفلسطيني".

وأشار نظير مجلي، المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، إلى "مصر تطرح الحل الأنسب والأكثر واقعية في هذه الظروف"، موضحا أن "المشروع المصري نابع من الإخلاص للقضية الفلسطينية ولإنقاذ أروح الفلسطينيين".

