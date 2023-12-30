الجيش الإسرائيلي يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية في غزة

زعمت القناة "12" العبرية يوم السبت عن أن الجيش الإسرائيلي عثر على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية التي يستخدمها المسلحون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وبحسب التقرير الذي نشرته القناة العبرية فقد تم إطلاع المستوى السياسي على النتائج.

وعقب نشر القناة "12" العبرية تقريرها، وزعم كاريس ويت الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "SIGNAL" والخبير في العلاقات الصينية الإسرائيلية، إنه من المحتمل أن الأسلحة الصينية وصلت إلى أيدي حركة حماس الفلسطينية، إلا أنها لم يتم شراؤها مباشرة من بكين، على حد ادعائه

وصرح ويت بأن الصين لديها صناعة أسلحة واسعة النطاق، مضيفا أن بكين وبحكم التعريف، لا تبيع أسلحة إلى كيانات غير حكومية لكن بالتأكيد تبيع أسلحة إلى دول في الشرق الأوسط.

ووفقا لويت، فإن المسؤولين عن وجود الأسلحة في غزة هم إما دول أو جهات فاعلة صينية مستقلة تبيع الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الجماعات المتمركزة في غزة.

وأوضح أن "العلاقات التجارية بين الصين ودول الشرق الأوسط معروفة جيدا"، مشيرا إلى أنه ليس من المستحيل أن تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.

وبين أنه يتعين على إسرائيل "التحقق من الأمر مع السلطات الصينية الرسمية".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ85 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21672 ألف وأكثر من 56165 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 504 جنود في معارك قطاع غزة.