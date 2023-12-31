برنامج الأغذية العالمي: نسابق الزمن لتجنب المجاعة وانهيار الخدمات في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس السبت، إنه يسابق الزمن لتجنب حدوث مجاعة وانهيار الخدمات الأساسية بالكامل في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً مستمرة منذ 85 يوماً.

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة في حسابه عبر منصة "إكس"، أنه لا يمكن تجنب المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية في غزة إلّا بوقف إطلاق النار لمدة طويلة ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.

وكان مدير شئون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة، توماس وايت، أعلن في وقت سابق السبت أن 40 بالمئة من سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة.

وأكد وايت على الحاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل مكان في غزة بشكل آمن ومستدام، بما في ذلك شمال القطاع.