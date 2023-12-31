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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي على غزة

صدى البلد

استشهد أكثر من 25 فلسطينيًا وأصيب العشرات، مساء السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا. 

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد آخر بعد استهداف منزل آخر من طيران الاحتلال غرب المخيم ذاته. 

واستشهد 5 أشخاص وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران الحربي منزلا في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة، كما استشهد شخص على الأقل وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في المخيم.

واستشهد 12 شخصًا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد شخص في قصف إسرائيلي في منطقة حي السلام شرقي رفح، كما سقط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سطح منزل مقابل صناعة الحكومة بحي تل السلطان برفح، وقصف طيران الاحتلال منزلا غرب المدينة. واستهدف طيران الاحتلال، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء. 

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